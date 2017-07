Tour de France: Quand un spectateur se déshabille et fait la course en tête en direct sur France 2 - Vidéo

C'est une forme de tradition sur le Tour de France, surtout quand il fait très chaud: se mettre nu et faire l course avec le courir. une séquence à laquelle nous avons eu droit hier à 13 kilomètres de l'arrivée en direct sur les chaînes du monde entier qui retransmettent la course ! Mais le réflexe du caméraman a été rapide car il a immédiatement tourné sa caméra vers la foule sur le bord de la route. Cachez ces fesses que l'on ne saurait voir...

Regardez