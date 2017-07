France 2 parvient à dépasser très largement TF1 sur la journée avec en moyenne 20% de part de marché contre seulement 15,5% pour la Une

France 2 peut dire merci au Tour de France, mais également à Fort Boyard. Grâce à ces deux programmes, la chaîne publique est en effet la première chaîne de France sur la journée avec 20% de part de marché, alors que TF1 s'est effondrée hier avec seulement 15,5% de part de marché sur la totalité de ce samedi.

Il faut dire que la Une a souffert dès le début de la journée. Dès 9h du matin le documentaire de la Une sur les prématurés s'est fait battre par la série Carson sur la deux et par le jeu Motus. Seule les 12 coups de midi et le journal de 13h ont permis à TF1 de reprendre le dessus à partir de la mi-journée.

Mais le Tour de France avec plus de 40% de part de marché a écrasé littéralement la Une. A cette heure là, France 2 faisait 4 fois plus d'audience que TF1 ! De même Vélo Club et la première partie de "N'oubliez pas les paroles" ont fait plus d'audience que la première partie de "50 Mn Inisde" sur TF1.

La Une reprend ensuite le dessus jusqu'à 21h ou l'émission de Laurence Boccolini sur le grand Blind test a été battue par TF1 mais aussi par France 3.