Audience access: Moins de 70.000 téléspectateurs d'écart entre "50 Mn Inside" sur TF1 et Nagui sur France 2

Avec le beau temps sur la France et le week-end, peu de monde en access avec TF1 qui doit se contenter de 2.005.000 personnes devant "50 Mn Inside" quasiment à égalité avec France 2 car moins de 70.000 personnes séparent les deux chaînes. le jeu de Nagui est à 1.937.000 téléspectateurs.

Notons que "C dans l'air" est au plus bas, une heure plus tôt avec moins de 500.000 devant France 5 soit 486.000 personnes pour être très précis.

Du côté de C8, c'était un best of de Thierry Ardisson et "Salut les terriens" avec 329.000 téléspectateurs et 2,6% de part de marché.