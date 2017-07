EN DIRECT - Incendies dans les Bouches-du-Rhône: Plus de 750 hectares brûlés - La ligne TGV Paris-Marseille interrompue (Video)

10h53: Le colonel Jean-Luc Beccaria, directeur département adjoint des pompiers des Bouches-du-Rhône, donne des nouvelles du feu qui ravage l'arrière-pays d'Aix-en-Provence :

"La situation ce matin est nettement plus favorable bien entendu que la veille et que la nuit, puisque le vent est enfin tombé. Nous sommes déployés sur l'ensemble des lisières d'un feu qui a parcouru un peu plus de 700 hectares et qui fait quasiment 7 km de long, de manière à pouvoir mettre en oeuvre tout le dispositif nécessaire à pouvoir fixer ce feu dans la journée. Nous y verrons plus clair en milieu d'après-midi au plus fort des températures et quand on verra le léger vent de sud-ouest qui est annoncé s'installer."

08h58: La ligne TGV Paris-Marseille interrompue, des habitations menacées même si après une lutte acharnée, les pompiers ont annoncé avoir réussi à « fixer » l’incendie de Saint-Cannat dans les Bouches-du-Rhône. Un feu est dit «fixé» quand sa progression est arrêtée à sa tête, dans l’axe du vent, mais pas sur ses flancs. «Le #feu de Saint Cannat est désormais fixé. Les opérations d’extinction et de noyage vont être longues», ont écrit les services de secours sur leur compte Twitter.

07h23: « L’origine de l’incendie est inconnue pour l’heure, mais il est parti en bord de route : tout est possible, a précisé Nicolas Faure samedi soir. Il n’y a aucune victime mais des habitations sont menacées. »

07h03: Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. « Ne pas prendre la voiture » Il s’agit d’« un violent feu de forêts, avec une forte puissance de propagation en raison du vent et de la sécheresse », ont expliqué les pompiers, précisant que « le feu progresse par sautes rendant extrêmement difficile sa maîtrise ».

04h12: «Tous les moyens locaux et nationaux sont mobilisés, et des renforts des départementaux de Rhône-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme et Hautes-Alpes » ont été demandés, a précisé le lieutenant-colonel Faure samedi soir.

02h23: Plus de 800 pompiers et cinquante engins, appuyés par six Canadair et un DASH – un avion gros porteur – ont été déployés samedi soir à Saint-Cannat. Les rotations de Canadair, qui s’étaient arrêtée à la tombée de la nuit, ont repris avec le lever du jour pour soutenir les pompiers au sol.