RTL: A la rentrée, les présentateurs de journaux vont jouer aux chaises musicales, le matin, le midi et le week-end

Pour la rentrée prochaine on parle beaucoup de la grille d'Europe 1 qui a décidé de tout changer du sol au plafond, mais du côté de RTL il va y avoir quelques changements. On savait déjà que Jacques Pradel allait quitter les après-midi de la station, mais du côté des journaux et de l'info, les choses vont également changer.

Stéphane Carpentier qui animait avec talent et enthousiasme les petits matins de la station va être promu à RTL Midi, chaque jour à partir de 12h30

Du coup, c'est Julien Sellier qui va quitter le journal de 19h pour remplacer Stéphane Carpentier de 4h30 à 7h

Quand à Vincent Parizot qui animait RTL Midi, après avoir présenté la matinale va se retrouver le samedi pour le 12h30/13h30.