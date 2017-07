Le Président tchétchéne: "Les gays sont le démon. Ils sont à jeter, ce ne sont pas des hommes. Que Dieu les maudisse !" - Vidéo

Interrogé hier par une chaîne américaine sur les persécutions contre la communauté LGBT dans son pays, le président Ramzan Kadyrov a répondu très violemment à l'évocations de camps d'enfermement pour les gays:

"Quelle est l’intérêt de cette question ? C’est un non-sens", s’est-il d’abord agacé, avant d’affirmer : "Nous n’avons pas ce genre de personnes ici. Nous n’avons aucun gays ! Emportez-les au Canada. Emmenez-les loin d’ici, si nous en avons, pour que notre sang soit purifié. Ils sont le démon. Ils sont à jeter, ce ne sont pas des hommes. Que Dieu les maudisse pour ce dont ils nous accusent. Ils en répondront devant le Tout-Puissant".

2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO