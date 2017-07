Un nouvel hebdomadaire baptisé Ebdo compte s'installer en kiosques à partir de 2018 comme une alternative aux hebdos généralistes,

Le nouvel hebdomadaire de la revue XXI, baptisé Ebdo, compte s'installer en kiosques à partir de 2018 comme une alternative aux hebdos généralistes, a indiqué l'équipe de la revue trimestrielle. "Ce sera un magazine d'information générale avec une forte orientation sociétale. Il y aura des reportages, des clés d'explication, des choses à faire soi-même", a annoncé Laurent Beccaria, un des cofondateurs de XXI, à l'occasion des "Rendez-vous de juillet", un nouveau festival de journalisme que la revue organise à Autun (Saône-et-Loire) et dans les ruines gauloises de Bibracte.

"On va faire des choix, essayer de devancer l'info, ou de suivre des sujets oubliés. Et l'objectif est d'être accessible à quelqu'un qui n'a pas de formation universitaire", a précisé Laurent Beccaria. Le journal de 110 pages, sans publicité et lancé grâce au succès de la revue créée en 2008, a pour objectif de se vendre à 100.000 exemplaires chaque semaine en 2020, deux ans après son lancement. Soit autant que VSD et presque autant que Valeurs actuelles.

Ebdo aura un format original tout en longueur, vendu moins de 4 euros. Le journal est en train de constituer une équipe d'une cinquantaine de salariés, entre journalistes confirmés et jeunes professionnels, et lancera une campagne de préabonnement en septembre.