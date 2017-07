Deux hommes de 84 ans et 27 ans sont morts noyés hier en fin de journée dans le lac de Sainte-Croix du Verdon

Deux hommes de 84 ans et 27 ans sont morts noyés vendredi en fin de journée dans le lac de Sainte-Croix du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), a appris l'AFP samedi auprès des secours et de la gendarmerie. L'octogénaire est décédé après un malaise survenu au cours d'une baignade dans une zone non surveillée du lac, selon les mêmes sources.

La seconde victime, un jeune homme de nationalité malaisienne, est décédé vendredi en début de soirée au cours d'une sortie entre couples sur le lac. Alors que les deux femmes étaient à bord des pédalos loués, les deux conjoints les suivaient à la nage lorsque l'un d'eux a disparu. Le corps de la victime a été repêché par les sapeurs-pompiers.