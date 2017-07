Honolulu: Au moins trois morts et une douzaine de blessées au cours de l'incendie spectaculaire d'une tour de 36 étages

Au moins trois personnes sont décédées et une douzaine d'autres, dont un pompier, ont été blessées au cours de l'incendie spectaculaire d'une tour de 36 étages à Honolulu, capitale de l'Etat américain de Hawaï, ont rapporté des médias locaux.

Des flammes et une épaisse fumée noire se sont échappées de l'immeuble résidentiel durant l'incendie. Le sinistre a duré quatre heures et a provoqué une pluie de bris de verre tombant des fenêtres.Les services de secours ont dit soigner plusieurs autres personnes qui ont inhalé de la fumée. Deux d'entre elles ont été hospitalisées, dont l'une dans un état grave, selon le Honolulu Star-Advertiser qui cite les pompiers. Plus de 100 pompiers appuyés par des hélicoptères ont été mobilisés pour combattre le brasier, indique la police de Honolulu sur son compte Twitter.

Le feu a éclaté en début d'après-midi au 26e étage de la tour Marco Polo, pour une raison encore indéterminée, a déclaré le chef des pompiers, Manuel Neves, pendant une conférence de presse. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent que le feu a gagné les étages supérieurs de l'immeuble, où plusieurs occupants seraient pris au piège dans leurs appartements, selon le Honolulu Star-Advertiser.