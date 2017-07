Cérémonies 14 juillet: Quelle audience pour les chaînes info de BFM TV à CNews en passant par LCI ?

Quelle audience pour les chaînes info de BFM à CNews en passant par LCI pour les nombreuses cérémonies et retransmission du 14 juillet ?

Selon les chiffres Médiamétrie rapportés par Ozap, BFMTV est très largement leader face à ses concurrent et affiche une part de marché de 3,1%.

Derrière LCI et CNews sont à la traîne, malgré la grosse artillerie sortie par LCI, la chaîne du Groupe TF1 n'affiche que 0,7% de parts de marché.

Du côté de CNews, la chaîne est encore plus faible et se place derrière BFM TV et LCI avec 0,5% de part de marché.