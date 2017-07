DERNIERE MINUTE - La journaliste Laurence Haïm décide de repartir aux Etats-Unis après avoir quitté Emmanuel Macron "qui ne l'a pas appelée pour intégrer son équipe à l'Elysée"

Selon le Parisien, près avoir été la porte-parole d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, l'ancienne correspondante de Canal plus et I tele aux Etats-Unis vient d'être recrutée par David Axelrod, l'ancien stratège de Barack Obama et actuellement directeur de l'Institut d'études politiques à la prestigieuse université de Chicago (Illinois, nord du pays).

Laurence Haïm avait annoncé sur Twtter qu'elle quittait le mouvement de La République En Marche pour se mettre "en route vers de nouvelles aventures de vie”. L'ancienne journaliste de Canal+ avait confié ne pas avoir été appelée par l’Elysée pour intégrer la nouvelle équipe de communication d’Emmanuel Macron devenu président.

Laurence Haïm affirme n’avoir "aucun regret", malgré les critiques qu’elle a pu essuyer. "J’avais pris un engagement, la mission est accomplie, indique-t-elle. "Je remercie Emmanuel et Brigitte Macron. J’ai été au bout de ma sincérité, toujours honnête. C’est passionnant de passer de l’autre côté. J’ai pu me rendre compte que la politique est un monde aussi difficile que la télévision". Interrogée sur les mauvais moments de son aventure, elle répond : "Il y a des instants de cruauté dans le monde politique que je garderai pour moi.