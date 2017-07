Audiences: A 16h, la très émouvante cérémonie hommage aux victimes de l'attentat de Nice peu suivie sur France 3

On pensait que les Français seraient nombreux à communier avec les victimes de Nice, pourtant il y avait peu de monde à regarder ce moment fort en émotion. Sur France 3, ils n'étaient que 799.000 soit 7,1% de part de marché, alors qu'au même moment plus de 1,5 million de téléspectateurs regardaient "Bienvenue à l'hôtel" devant TF1 et plus de 5 millions de personnes regardaient le Tour de France sur France 2.