Alors que depuis la première heure, toutes les informations sur le décès du fils de Sheila et ringo évoquent un suicide, voilà que de plus en plus de voix s'élèvent pour évoquer un accident et non pas une mort volontaire.

Ainsi le magazine Paris Match dément également la thèse du suicide et avance que le fils de Sheila aurait succombé à une surdose involontaire de barbituriques.

Même discours dans la presse people où plusieurs proches s'expriment et sont catégoriques : Ludovic n'a pu mettre volontairement fin à ses jours.

"Il y a encore une semaine, il était en soirée. Il allait très bien et ce n’est pas un suicide. C’est un acci­dent. Ludo­vic avait plein de projets. , affirme l'animatrice radio Sabrina Fraty. Il tellement heureux aux côtés de sa femme Sylvie Ortega Munos qu'il n'aurait pu songer à arrêter de vivre."

Même discours du côté d'Alibi Montana, un autre de ses proches : "Avec Ludo, on venait de faire un shoo­ting photo pour Alibi Couture, ma marque de vête­ments, et on parlait de plein d’autres choses ensemble."

Pourtant, le fils de Sheila a reçu, quelques temps avant sa mort, un cour­rier du proprié­taire de son loge­ment. Dans la lettre, l'homme lui a annoncé qu’il comp­tait ne plus lui louer l’ap­par­te­ment dans lequel Ludo­vic Chan­cel rési­dait.

Selon Paris Match encore, ce cour­rier était devenu une véri­table obses­sion car le quadra­gé­naire n’avait pas d’em­ploi et n’avait pas beau­coup de ressources pour trou­ver une autre rési­dence. « Il vivait essen­tiel­le­ment d'aides sociales et de ce que lui rappor­taient ses quelques appa­ri­tions dans les soirées bran­chées. Cette histoire de toit le hantait » peut-on lire.