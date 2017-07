Donald Trump a-t-il dérapé lors de sa visite en France en commentant le physique de la Première Dame, Brigitte Macron ? Vidéo

Vrai compliment ? Ratage ? Où réflexions machos ? Les commentaires sont très divers après les propos de Donald Trump à Paris, sur la première Dame de France. En effet, lors de leur première rencontre, le Président américain ne semble pas insensible à Brigitte Macron, et il se tourne alors vers Emmanuel Macron et va ainsi commenter son physique:

"Elle a une superbe silhouette ! Superbe."

La séquence a même été reprise par la chaîne américaine CBS dont les journalistes ont visiblement été choqués par les propos du Président américain.

Quel est votre avis sur ces propos ? Sont-ils déplacés ?

Trump tells the First Lady of France, Brigitte Macron: “You’re in such good shape … beautiful”pic.twitter.com/tKCzX15cPl