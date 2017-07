Plusieurs oeuvres peintes exposées au Louvre ont été abîmées pendant les violents orages survenus à Paris dans la nuit de samedi à dimanche derniers, selon un communiqué du musée parisien.

"Dans la salle des Sept-Cheminées, des coulures d'eau ont été observées sur le vernis de deux des Quatre Saisons de Nicolas Poussin (Le Printemps et L'Automne) et une oeuvre de Jean-François de Troy, Le Triomphe de Mardochée", indique un communiqué. Ces tableaux ont été immédiatement mis en réserve "par précaution" et la direction attend à présent le rapport des restaurateurs sur l'état des oeuvres.

Trois autres tableaux, de Georges de La Tour et d'Eustache Le Sueur, ont également ont été évacués, en raison de traces d'eau sur les murs où ils étaient exposés dans les salles de peinture françaises du XVIIe siècle, au 2e étage de l'aile Sully.

Des infiltrations d'eau ont de fait entraîné la fermeture de certains espaces et l'évacuation préventive d'oeuvres du département des peintures, mais également du département des antiquités égyptiennes.

Les espaces concernés sont l'entresol de l'aile Denon (salles des Arts de l'Islam et de l'Orient méditerranéen à l'époque romaine), le 1er étage de l'aile Sully (salle des Sept-Cheminées, escalier Henri IV) et le 2e étage de la cour Carrée (certaines salles de peinture française).