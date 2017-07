Les deux femmes tuées hier dans une attaque au couteau dans la station balnéaire de Hourghada en Egypte sont allemandes

Les deux femmes tuées vendredi dans une attaque au couteau sur une plage de la station balnéaire de Hourghada dans l'est de l'Egypte sont de nationalité allemande, a annoncé samedi le ministère allemand des Affaires étrangères. "Nous avons à présent la triste certitude que deux touristes allemandes ont perdu la vie lors de l'attaque de Hourghada", a indiqué une porte-parole du ministère dans un communiqué.

La dernière attaque dans une station balnéaire du pays remonte à janvier 2016 et trois touristes européens y avaient été blessés à l'arme blanche.

Néanmoins les motifs de l'assaillant de Hourghada qui a été arrêté n'étaient pas connus dans l'immédiat et on ignorait s'il était lié à des groupes extrémistes comme l'organisation Etat islamique (EI) qui a revendiqué plusieurs attentats meurtriers contre les forces de l'ordre, les touristes et la minorité chrétienne.

Quoiqu'il en soit, l'attaque risque de porter un nouveau coup au tourisme, un secteur clé de l'économie d'Egypte qui tentait d'attirer à nouveau les touristes après des années d'instabilité.