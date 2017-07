Regardez le défilé du 14 juillet à Paris résumé et commenté en moins de 100 secondes - Vidéo

La grande parade a été ouverte par la patrouille acrobatique de l'US Air Force et deux avions de chasse furtifs américains F-22, aux côtés de la patrouille de France. Costumes sombres et cravates bleues, les deux chefs d'Etat ont multiplié les sourires et les commentaires complices à la tribune officielle, avec leurs épouses Melania, vêtue d'une robe estivale blanche à fleurs, et Brigitte, en courte robe tailleur bleue à liseré blanc.

Le défilé à pied a débuté avec des "Sammies" -surnom des soldats de l'Oncle Sam engagés dans le conflit- en costume d'époque. Plus de 3.700 militaires français à pied, ainsi que 211 véhicules dont 62 motos, 241 chevaux, 63 avions et 29 hélicoptères participaient à la grande parade sur la plus célèbre avenue parisienne, sous les yeux d'une foule de badauds.

Cette année, les musiciens des armées ont innové puisqu'ils ont joué devant la tribune officielle un étonnant pot-pourri des partitions du duo français Daft Punk, sous l'oeil surpris du président Trump. La fanfare a aussi interprété l''hymne de la ville de Nice, "Nissa la Bella", en se positionnant au sol pour former le mot Nice, en hommage à la cité meurtrie par l'attentat qui a fait 86 morts et 450 blessés l'an passé.

Le président Macron doit participer aux cérémonies de commémoration dans l'après-midi à Nice.