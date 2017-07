Légion d’honneur : Promotion resserrée pour la première d'Emmanuel Macron avec, par exemple, Arlette Chabot qui devient officier

101 personnalités sont promues au sein de l'ordre de la Légion d'honneur ce 14 juillet 2017. Cette promotion compte 78 chevaliers, 14 officiers, trois commandeurs, quatre grands officiers et deux grand’croix, répartis entre 51 femmes et 50 hommes. "Selon la volonté du président de la République, grand maître de la Légion d’honneur, cette promotion est exceptionnellement resserrée", a souligné la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

Ce choix d’une liste courte a pour but de "renforcer la valeur symbolique de la plus haute distinction française", a précisé de son côté l’Élysée.

L’avocate et ancienne ministre déléguée à la condition féminine Monique Pelletier, 90 ans, et la doyenne française des comédiennes, Gisèle Casadesus, 103 ans, sont élevées à la dignité de grand’croix, la plus haute distinction.

Cette promotion distingue notamment la journaliste politique Arlette Chabot (grade d’officier) ainsi que de nombreux chercheurs. Le spécialiste d’optique quantique Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012, est élevé à la dignité de grand officier.

Le psychiatre et essayiste Serge Tisseron, spécialiste de l’enfance et du numérique, est nommé chevalier.

L’auteur d’"Effroyables jardins" Michel Quint et l’écrivain Cécile Ladjali (prix Femina en 2007), ainsi que les chefs d’orchestre François-Xavier Roth et Dominique Vellard ou la comédienne Mylène Demongeot sont nommés chevaliers.