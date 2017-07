La visite de Donald Trump et d'Emmanuel Macron aux Invalides a été diffusée en direct sur Facebook par l'Élysée et non à la télé

La visite de Donald Trump et d'Emmanuel Macron aux Invalides a été diffusée en direct sur Facebook par l'Élysée, alors que les médias étaient cantonnés dans la cour, une première pour une visite officielle d'un dirigeant étranger. Les chaînes de télévision, qui n'avaient pas accès à la visite, ont repris les images filmées au smartphone par un membre de l'équipe d'Emmanuel Macron, qui a suivi les deux présidents pendant toute la visite.

Ces images étaient parfois intimes et on pouvait entendre pendant près d'une heure les conversations entre le président américain, son hôte français et leurs épouses. Juste avant que les deux présidents n'entrent dans la crypte, chacun tenant la main de son épouse, Donald Trump a commenté: "Your history is great" ("Vous avez une grande histoire").

Diffusée sur la page Facebook d'Emmanuel Macron et relayée sur celle de l'Élysée, la vidéo affichait 400.000 vues jeudi à 18H30. Une caméra de France Télévisions était présente dans la salle du tombeau de Napoléon à l'arrivée des deux présidents, mais elle ne diffusait pas d'images en direct et n'a fourni que quelques images de la rencontre, a indiqué un journaliste de France Télévisions.

Le président Macron avait déjà privilégié le contrôle de son image au G20 en organisant une sortie impromptue le 8 juillet dans les rues de Hambourg (Allemagne), sans que les journalistes n'aient été prévenus