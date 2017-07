Washington: Des dizaines de fans de "Game of Thrones" attendent parfois deux heures pour entrer dans un bar éphémère

Une longue file s'étire sur un trottoir banal de Washington, devant des devantures anonymes: des dizaines de fans de "Game of Thrones" attendent parfois deux heures pour entrer dans un bar éphémère où boissons, décors et musiques d'ambiance sont inspirés de la saga fantastico-médiévale. "Nous avons attendu 1h30 mais ça valait vraiment le coup. Le décor est très créatif, très réaliste. J'aime les différentes pièces", confie à l'AFP Rebecca Briere, assistante médicale de 40 ans. "C'est fantastique, surtout le dragon". Ce dragon, c'est une animatronique qui s'éveille par moments pour cracher du "feu". Un clin d'oeil à Daenerys Targaryen, l'un des personnages préférés, surnommée Mère des dragons car elle en possède trois. Les deux autres sont également présents dans le "Game of Thrones Pop-up Bar" ou "GOT PUB", en peinture murale. L'établissement est ouvert jusqu'au 27 août, chaque soir à l'exception de la soirée du dimanche "pour nous permettre de regarder l'épisode", confie un barman coiffé de la couronne aux bois de cerf en or du roi Baratheon des Sept Royaumes.

La série au succès international, qui bat des records d'audience dans 170 pays et récolte moult récompenses, revient pour une septième et avant-dernière saison sur HBO dimanche, à 21H00 sur la côte Est des Etats-Unis (01H00GMT). "C'est l'heure sacrée", explique Paul Taylor, responsable des bars pour Drink Company, à l'origine du projet. Et des télévisions seraient pour le moins anachroniques dans ce bar de 280 m2, un petit labyrinthe de cinq pièces où chaque décor diffère.

L'entrée se fait sous les majestueuses branches blanches aux feuilles rouge écarlate de Weirwood, l'arbre sacré du jeune Bran Stark. Dans une niche du premier bar --il y en a quatre au total--, une sculpture d'un loup hurlant --symbole de la famille Stark--.