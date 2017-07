Etats-Unis: La justice annule les droits d'Universal sur les oeuvres non publiées de Prince acquise pour 31 millions de dollars

La justice américaine a déclaré nul et non avenu le contrat par lequel le label Universal avait acquis pour 31 millions de dollars les oeuvres non publiées de Prince, l'icône de la pop décédé en avril 2016 sans avoir fait de testament. Refusant de trancher entre les parties au litige, Kevin Eide, juge dans le Minnesota, a préféré annuler purement et simplement le contrat passé avec Universal, estimant que les gestionnaires du catalogue du "Kid de Minneapolis" ne pouvaient se permettre la longue et coûteuse bataille judiciaire qui se profilait.

"Cette cour estime que les administrateurs (des biens de Prince) doivent se comporter de façon précautionneuse, afin de préserver les actifs placés sous leur gestion", a déclaré le juge Eide, de Carver County, la ville où est décédé l'auteur de "Purple Rain", dans son studio d'enregistrement de Paisley Park.