EN DIRECT - 14 juillet - Emmanuel Macron est actuellement à Nice pour l'hommage aux victimes de l'attentat

16h24: Emmanuel Macron et Christian Estrosi sortent de la Mairie de la ville , ils rejoignent la Place Masséna

16h19: François Hollande et Nicolas Sarkozy sont également présents à Nice

16h17: Emmanuel Macron est actuellement à Nice pour l'hommage aux victimes de l'attentat

13h23: Emmanuel Macron a quitté les Champs Elysées

12h24: Emmanuel Macron prend quelques minutes pour saluer les blessés et leurs familles

12h23 Donald Trump et son épouse ont quitté la Place de la Concorde

12h18: Emmanuel Macron aux Armées : "La Nation vous remercie. Le prix du sang est parfois payé"

12h17: Emmanuel Macron à propos de l'allié américain : "Rien ne nous séparera jamais"

12h16: Emmanuel Macron remercie les Etats-Unis pour "le choix fait il y a 100 ans" et célèbre les valeurs de la France : "Liberté, égalité, fraternité"

12h15: Emmanuel Macron démarre son allocution

11h59: C'est maintenant l'animation de clôture avec la fanfare jouant du Pharell Williams

11h51: La Garde Républicaine descend les Champs-Elysées

11h27: Les Pionniers de la Légion Etrangère ferment la marche

11h14: Toutes les troupes défilent sous l'oeil attentif des couples Macron et Trump

10h25: Le défilé va commencer. Voici le programme:

la parade débutera, avec le défilé les "Sammies" - surnom des soldats américains engagés dans la Première Guerre mondiale. Ils seront les premiers à descendre la plus belle avenue du monde.

Suivront le défilé des avions, le défilé des troupes à pied, le défilé des hélicoptères, celui des troupes motorisées, en enfin les troupes à cheval.

Le défilé doit se terminer peu avant midi, heure à laquelle Emmanuel Macron quittera les lieux.

10h19: Le chef de l"Etat est dans la tribune Officielle

10h05: Donald Trump est arrivé Place de la Concorde

10h01: Emmanuel Macron est en train de descendre les Champs-Elysées sur un véhicule militaire

09h28: Le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, assistera ce matin au côté du président Emmanuel Macron au défilé du 14 juillet malgré les polémiques sur le budget de la défense, a annoncé la ministre des Armées. "Il sera ce matin au défilé du 14 juillet", a déclaré Florence Parly sur RTL.

Le président a vertement recadré jeudi le général qui s'était insurgé devant des députés sur une réduction des moyens des armées en 2017.

08h32: Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, 61% des personnes interrogées donnent raison au chef de l'État d'avoir invité le président américain. contre seulement 38% qui lui donnent tort. L'invitation à Paris est saluée par 52% des sympathisants de gauche, 73% de ceux de droite et 63% de ceux du FN.

07h02: Emmanuel Macron prononcera finalement «une courte allocution à l'issue» du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées depuis la tribune présidentielle. «Il lui paraissait important de rappeler le sens de la fête nationale qui a désormais pour particularité d'être aussi le jour anniversaire d'un attentant qui a endeuillé la France», celui de Nice, a-t-on appris auprès de l'entourage du chef de l'Etat. Son allocution qui devrait se prolonger pendant près de cinq minutes n'a «absolument aucun» rapport avec la décision du chef de l'Etat de ne pas se prêter à la traditionnelle interview du 14 juillet, a dit l'Elysée.

06h39: Près de 86.000 policiers et gendarmes, ainsi que 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 44.000 sapeurs-pompiers, seront mobilisés les 13 et 14 juillet pour assurer la sécurité des Français et des touristes participant aux festivités.

06h18: Pour clore cette journée, rendez-vous à 23h autour de la Dame de Fer, d'où le feu d'artifice sera lancé. Le thème de cette année? Paris et les Jeux olympiques, sur une musique éclectique allant de la BO de Star Wars à Frank Sinatra, en passant par Woodkid, Jacques Brel et Ibrahim Maalouf. Feu d'artifice autour du Trocadéro (XVIe). Le 14 juillet de 23h à minuit.