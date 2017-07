Algérie: L'organisation de défense de la liberté de la presse RSF demande la libération d'un fixeur incarcéré pour espionnage

L'organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) a demandé la remise en liberté d'un fixeur algérien arrêté début juin à Alger et soupçonné d'espionnage, estimant sa détention préventive "injustifiée" et sa durée "excessive".

Connu dans le milieu de la presse algérienne, Saïd Chitour, fixeur et collaborateur de médias anglophones dont la BBC et le Washington Post, a été arrêté le 5 juin à l'aéroport d'Alger par les services de renseignements et immédiatement déféré devant un juge qui l'a placé en détention.

Son incarcération n'a été connue que début juillet.