Le dessin animé "Nicky Larson", qui a fait les beaux jours du "Club Dorothée", va être adapté au cinéma par un réalisateur français

Roi de la comédie potache, le réalisateur et acteur français Philippe Lacheau ("Babysitting", "Alibi.com") va adapter au cinéma le dessin animé "Nicky Larson", qui a fait les beaux jours du "Club Dorothée", émission prisée des enfants et des adolescents dans les années 90.

"Joie immense d'adapter et réaliser au cinéma le dessin animé de mon enfance!" a-t-il annoncé sur son compte Instagram, sans dévoiler qui jouera le rôle du détective obsédé sexuel. Habitué du box-office, le jeune réalisateur met souvent en scène une grande partie de la Bande à Fifi, troupe révélée par Canal+.

"Nous allons tout faire pour ne pas décevoir toute la génération Club Dorothée (...) et faire découvrir aux autres générations ce détective hors du commun, à la fois drôle et brillant", a-t-il ajouté, évoquant un tournage en 2018. "Nicky Larson" est au départ un manga ("City Hunter") du Japonais Tsukasa Hôjô, également auteur de "Cat's Eye".

Ces deux oeuvres, mêlant intrigues policières et histoires sentimentales, ont été adaptées à la télévision et multi-diffusées en France sous les titres "Signé Cat's Eyes" et "Nicky Larson".