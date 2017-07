L'acteur Shia LaBoeuf publie un message d'excuse après avoir insulté des policiers alors qu'il était en état d'ébriété - Regardez

La star révélée par Disney Shia LaBeouf, a présenté ses excuses sur Twitter après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo (visible ci-dessous) où l'on voit l'acteur insulter les forces de l'ordre lors de son arrestation.

L'acteur de 31 ans avait été arrêté pour "ivresse sur la voie publique, trouble à l'ordre public et refus d'ob­tem­pé­rer avec les forces de l'ordre".

Shia LaBeaouf s'était emporté contre un policier noir et lui avait lancé - avec quelques grammes d'alcool dans le sang - :

"Tu vas aller en enfer (...) Tu m'as arrêté parce que je suis blanc"

Sur Twitter, l'acteur a présenté ses excuses :

"J'ai profondément honte de mon comportement et rien ne peut le justifier. (...) Les policiers qui m'ont arrêté méritent mes excuses les plus sincères et je les de m'avoir mis hors état de nuire. Je me rends compte de la gravité de mon comportement.

Mon manque de respect envers l'autorité est, au mieux, problématique, au pire, destructeur. Je suis tombé bien bas. Je pense avoir touché le fond. Cela fait trop longtemps que je me bats publiquement contre mes addictions. J'ai pris les mesures nécessaires pour garantir ma sobriété et j'espère pouvoir être pardonné pour mes erreurs"

La star, connue pour ses rôles dans Transformers, l’est tout autant pour ses nombreuses arrestations pour trouble à l’ordre public.

Shia LaBeouf avait ainsi été arrêté en janvier, suspecté d’avoir molesté un homme dans un musée du cinéma de New York où il avait installé un projet artistique anti-Trump baptisé "Il ne nous divisera pas".

D'après TMZ, le tournage de son nouveau film a repris depuis lundi.