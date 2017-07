Un haut responsable d'Abou Dhabi accuse la télévision du Qatar Al Jazeera d'antisémitisme et d'appels à la discrimination et à la haine

Un haut responsable d'Abou Dhabi a accusé la télévision du Qatar Al Jazeera, dont la fermeture est demandée par l'Arabie saoudite et ses alliés arabes, d'antisémitisme et d'appels à la discrimination et à la haine.

Dans une lettre publiée mercredi, le ministre d'Etat aux Affaires étrangères des Emirats Anwar Gargash répond à l'ONU, qui s'était inquiétée fin juin des appels à la fermeture d'Al Jazeera, y voyant une atteinte à la liberté de la presse.

"Al Jazeera a fait la promotion d'un antisémitisme violent en diffusant le prêche du chef spirituel des Frères musulmans Youssef al-Qaradoui dans lequel il a rendu hommage à Hitler, qualifié l'holocauste de +punition divine+ et demandé à Allah de prendre la bande du peuple juif et des sionistes (...) et de les tuer jusqu'au dernier", écrit M. Gargash.

La lettre, datée du 9 juillet et diffusée mercredi par le Conseil national des médias des Emirats arabes, accuse également Al Jazeera à travers d'autres exemples d'avoir "incité à la violence et à discrimination", comme en donnant la parole à l'ancien chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden. Le 30 juin, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Zeid Ra'ad Al Hussein avait jugé "inacceptable" la demande de fermeture d'Al Jazeera.

"L'exigence d'une fermeture (...) est, à notre avis, une attaque inacceptable du droit à la liberté d'expression et d'opinion", avait-il affirmé. Cette fermeture fait partie d'une liste de 13 demandes formulées par les adversaires du Qatar --l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes et l'Egypte.

Ces pays ont rompu le 5 juin avec Doha, en l'accusant notamment de "soutenir le terrorisme" et lui ont imposé des sanctions économiques. Le Qatar nie ces accusations.