Vous consommez beaucoup de viandes ou poissons crus pendant l'été ? Attention à votre santé ! - Regardez

Hier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a publié une étude sur les habitudes alimentaires et les modes de vie des Français.

L'occasion pour le 19.45 sur M6 de s'intéresser aux poissons et viandes crus, de plus en plus consommés par la population française.

Frais et léger, cela n'est pas forcément bon pour la santé des femmes enceintes ou des jeunes enfants...

Regardez :