EN DIRECT - Le président Emmanuel Macron vient d'arriver aux Invalides où il va accueillir Donald Trump

15h42: Les deux présidents passent en revue les troupes au son de la Garde Républicaine.

Les deux hymnes retentissent dans la cour des Invalides.

15h30: Le président américain Donald Trump vient d'arriver dans la cour des Invalides avec sa femme Mélania. Ils ont été accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron

15h26: Le président Emmanuel Macron vient d'arriver aux Invalides où il va accueillir Donald Trump

14h58: Donald Trump vient de tweeter une vidéo où on le voit au sein de l'ambassade américaine à Paris accompagné de sa femme.

Melania and I were thrilled to join the dedicated men and women of the @USEmbassyFrance, members of the U.S. Military and their families. pic.twitter.com/ZSdsJ0Bsbl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 juillet 2017

12h08: Brigitte Macron et Melania Trump visiteront la cathédrale de Notre-Dame de Paris cet après-midi (BFMTV)

11h09: Distingué par les guides gastronomiques, le restaurant Le Jules Verne, où dîneront les couples Trump et Macron ce soir, est perché au deuxième étage de la Tour Eiffel et offre une vue époustouflante depuis le plus célèbre monument de Paris.

Sous la houlette du chef multi-étoilé Alain Ducasse, cette adresse gastronomique à 125 mètres du sol, se distingue par "une cuisine moderne et créative d'une grande finesse, au sommet du patrimoine français", estime le guide Michelin qui la couronne d'un macaron.

Pour Gault & Millau (trois toques et une note de 15/20), le Jules Verne "est plus qu’un repas au restaurant: c’est un moment qu’il faut avoir préparé longtemps en amont, pour des plaisirs en altitude au coût élevé mais la magie est sans doute à ce prix".

Le soir, il faut débourser 190 euros par personne pour une expérience composée de cinq plats. 230 euros pour 6 plats avec vue imprenable sur la ville lumière: dorade marinée, courgette et citron vert, pomme de terre de Noirmoutier, crème fumée, caviar gold, petits artichauts poivrade, homard bleu au four, tomate et olives noires, volaille fermière dorée, pois chiches torréfiés et oseille.

Avec Le Jules Verne, fleuron de son patrimoine culinaire avec Le Meurice et le Plaza Athénée à Paris, le Louis XV à Monaco ou Le Dorchester à Londres, Alain Ducasse, 60 ans, entend faire "partager une certaine idée de la gastronomie française".

"Pour le notaire de Bordeaux comme pour l'homme d'affaires de Séoul, un repas au Jules Verne doit être un moment inscrit dans la mémoire, la nourriture étant une des composantes principales mais l'expérience doit être plus que ça", déclarait à l'AFP le chef français lors de l'inauguration en décembre 2007.

Côté ambiance, le restaurant joue la carte de la sobriété avec un décor contemporain.

10h53: Emmanuel Macron et Donald Trump seront à 15h30 à l'hôtel national des Invalides

10h23: Mélania Trump est en ce moment à l'hôpital Necker dans le XVe arrondissement de Paris en visite aux enfants malades.

09h59: Donald Trump et Mélania viennent d'arriver à l'ambassade américaine

09h34: Donald Trump et sa femme Mélania sont en route pour la place de la Concorde et plus particulièrement l'ambassade américaine à Paris.

09h32: Le périphérique parisien intérieur a été fermé le temps du passage du président américain.

08h59: Donald Trump et son épouse ont pris la direction du centre de Paris

08h43: L'avion du Président Trump vient d'arriver

08h29: L'avion du staff de Donald Trump est arrivé, celui du Président ne va pas tarder

08h01: Ce jeudi, peu avant 9 heures, l'Air Force One de Donald Trump doit se poser à Paris. Le président américain s'apprête à passer deux jours dans la capitale française, dont le clou sera le défilé militaire du 14-Juillet, sur les Champs-Elysées. Le président des Etats-Unis sera bien entendu installé vendredi matin à la tribune présidentielle pour regarder le traditionnel défilé français, auquel participeront pour l'occasion des soldats américains.

Mais son programme du jeudi commence lui aussi à être connu, après plusieurs jours de flou. Les deux jours de Donald Trump à Paris vont être marqués par plusieurs temps forts, à commencer par une cérémonie d'accueil officielle. Le président américain sera en effet accueilli par Emmanuel Macron à l'Hôtel national des Invalides, ce jeudi à 15h30, en présence de Melania Trump et Brigitte Macron, les épouses des deux chefs d'Etat.

