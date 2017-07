Europe 1 poursuit son recrutement à l'extérieur, cette fois c'est du côté de LCI avec Vincent Hervouët

La rédaction d'Europe 1 va changer de visage à la rentrée... Les nouvelles recrues sont nombreuses à se bousculer au portillon de la station venues surtout de Radio France et plus particulièrement de France Inter. Mais ce matin, les journalistes vont découvrir qu'ils vont avoir un collègue de travail de plus. Il s'agit de Vincent Hervouët et vient lui de LCI et qui est spécialisé dans l'actualité internationale.

Hier on apprenait que Marion Lagardère venue de Inter et le Mouv' allait assurer la revue de presse et que Hélène Jouan d'Inter allait elle aussi arriver sur l'antenne de la station.