Radios: Jacques Pradel va être écarté des après-midi de RTL pour être remplacé par Sidonie Bonnec et Thomas Hugues

L'heure du Crime a-t-elle sonné pour Jacques Pradel sur RTL ? Selon le très bien informé "Zappeur fou" sur Twitter, la direction de RTL a décidé de sortir Jacques Pradel de ses après-midi pour donner un coup de jeunes à ses programmes.

Jacques Pradel avait quitté Europe 1 en 2010 pour rejoindre RTL et y animer la même émission que celle qui avait fait son succès, racontant des faits divers.

Mais à la rentrée, l'animateur ne sera plus l'après-midi sur la station de la rue Bayard et il sera remplacé par Sidonie Bonnec et Thomas Hugues... La fin d'une époque.