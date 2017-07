Radio France organisera en septembre sa deuxième vente massive de 10.000 disques vinyles

Radio France va organiser en septembre une deuxième vente massive de 10.000 disques vinyles, surtout des 45 tours que son fonds possède en double ou triple exemplaire, a annoncé le groupe mercredi.

Cette vente devrait proposer une sélection plus large de 45 tours et d'EP (Extended Play), répartis en 313 lots et 10 catégories, des productions et bruitages de Radio France à la soul, en passant par la new wave et la chanson française.

Parmi les disques les plus rares: l'unique 45 tours de Semolina, le futur groupe Téléphone, un 45 tours de la sex-symbol Jayne Mansfield accompagnée à la guitare par Jimi Hendrix, ou un lot de disques de génériques de dessins animés des années 60 et 70.

Une partie des bénéfices permettra de poursuivre la numérisation des disques au service des programmes de Radio France, précise le groupe.

La discothèque de Radio France gère une collection de près de 685.000 références (CDs, vinyles, 78 tours, cylindres). Son fonds est constitué de plus d'1,2 million de disques. La première vente en juin 2016 avait permis la vente de 8.000 vinyles.