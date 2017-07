La romancière Christine Angot remplacera Vanessa Burggraf à la rentrée dans "On n'est pas couché" sur France2 - VIDEO

Comme vous l'a rapporté jeanmarcmorandini.com la semaine dernière, Vanessa Burggraf ne rempilera pas pour une nouvelle saison de "On n'est pas couché" sur France 2.

Une question se posait depuis, qui va la remplacer au côté de Laurent Ruquier dans le talk-show hebdomadaire?

Selon le journaliste Joël Morio du Monde, sur Twitter, c'est Christine Angot qui a été choisie pour la remplacer.

Rappelons que la journaliste Vanessa Burggraf a décidé de quitter "On n'est pas couché" après un an passé dans l'émission de Laurent Ruquier, sur France 2, et va retourner sur France 24 où elle sera nommée à la rentrée adjointe au directeur de France 24, en charge de la chaîne en français.

"C'est ma décision, je ne suis pas poussée dehors", avait-elle expliqué au Parisien. "Mais, il y a trois semaines, la direction de France 24 m'a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française (...) C'est une belle proposition que je ne pouvais pas refuser car l'actualité internationale est particulièrement intense en ce moment."

La journaliste avait été critiquée à de nombreuses reprises depuis son arrivée sur le plateau d'"On n'est pas couché" en septembre 2016, en remplacement de Léa Salamé.

Elle avait eu un échange houleux avec la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui l'avait accusée de propager des "fake news", et le candidat à la présidentielle Philippe Poutou s'était moqué d'un échange avec elle dans un de ses clips de campagne.

"Elle a beaucoup souffert cette année. Je crois qu'elle est soulagée de partir", a commenté Laurent Ruquier pour Le Parisien. "Je n'ai rien à lui reprocher, je suis même content pour elle. Je la soutenais à fond, mais il y a eu une campagne injustifiée. Ses prédécesseurs aussi faisaient des erreurs et on n'en parlait pas autant."

"On ne m'a pas fait de cadeau, ce sont les règles du jeu. Je les accepte. Quitter Ruquier est mon seul et unique regret", a lancé Vanessa Burggraf.

L'animateur cherchait donc une remplaçante pour prendre place à la rentrée au côté de l'écrivain et réalisateur Yann Moix.

"Je suis quasi sûr de recruter une femme", avait déclaré l'animateur de France 2.

Et d'ajouter: "J'aimerais bien prendre de la hauteur. Donc plutôt une philosophe qu'une journaliste. Une Michel Onfray ou Raphaël Enthoven au féminin."

Biographie de Christine Angot (Source: Site de ELLE)

Christine Angot est une romancière et dramaturge française née dans le département de l’Indre, le 7 février 1959. Elle est jeune lorsqu’elle commence à écrire, mais c’est à l’âge de 31 ans qu’une de ses œuvres est publiée pour la première fois : il s’agit de son roman « Vu du ciel », sorti chez Gallimard.

Elle met fin au contrat qui la lie à cette maison d’édition, et signe avec Fayard. Mais c’est en 1999 que vient la véritable notoriété avec la parution de son roman intitulé « L’Inceste ». Parallèlement à l’écriture romanesque, Christine Angot écrit pour le théâtre : « La Confession » en 1999, « Normalement » en 2002, ou encore « La Place du singe » en 2005.

L'’écrivaine a reçu quatre distinctions que sont le prix France Culture, par deux fois, pour « Les Désaxés » et « Une partie de cœur » en 2005 ; le prix de Flore l’année suivante pour son roman intitulé « Rendez-vous » ; et enfin le prix Stade en 2012, saluant son œuvre intitulée « Une semaine de vacances ».

Christine Angot suscite en général une critique clairement partagée, entre ceux qui l’encensent et ceux qui décrient ses livres.

Revoir l'accrochage de Christine Angot avec François Fillon dans "L'émission politique" sur France 2: