USA: A seulement 3 ans, Matt jure devant sa classe qu'il épousera Laura - Il respecte sa parole 20 ans plus tard ! - Regardez

"C'est un bon roman, c'est une belle histoire" chantait Michel Fugain.

Laura et Matt se sont rencontrés à la maternelle alors qu'ils n'avaient que 3 ans.

Le Huffington Post raconte qu'il y a 20 ans dans l'Arizona (Etats-Unis), Matt jure devant tout le monde qu'il épousera un jour Laura.

Dans une publication sur le compte d'Instagram The Way We Met , Matt déclare que ce moment fut l'un de ses premiers souvenirs d'enfance.

Les chemins de la vie font que les deux se perdent de vue puis se retrouvent... et se marient vingt ans plus tard !

Matt, romantique, écrit : "J'étais amoureux de Laura comme un enfant , Et je le suis toujours jusqu'à aujourd'hui"

Captures : Huffington Post