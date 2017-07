Vrai mannequin ou poupée ? Une jeune australienne, sosie de "Barbie", sème le trouble sur les réseaux sociaux - Regardez

Cette mannequin australienne et soudanaise de 21 ans agite la toile depuis plusieurs jours.

Des centaines d'internautes ne cessent de souligner sa ressemblance avec la poupée Barbie.

La confusion a commencé lorsque Thot a publié une photo d'elle-même vêtue d'une robe noire et or en dentelle, avec un maquillage assorti et les deux mains reposées sur sa cuisse.

.

Une peau impeccable, des longues jambes, un visage parfait : tout conduit à ce que des milliers de commentaires affluent sur les réseaux sociaux, pensant qu'elle est en réalité une poupée...

"C'est impossible. Tant que je ne la vois pas en vrai, je n'y crois pas", "Êtes-vous réellement vivante ?" peut-on lire sur Twitter.

Nyadak Thot, également connu sous le nom de Duckie, n'est pas nouvelle dans le monde du mannequinat.

À seulement 17 ans, elle participe au Next Top model d'Australie.

Amusée par les comparaisons, Nyadak Thot a publié une photo d'une barbie décoiffée : "Je ne suis pas parfaite ! Parfois, une dort"