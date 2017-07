Incroyable: Après 9 mois d'errance, une chienne survit à un hiver rude dans les montagnes et retrouve ses maîtres ! - VIDÉO

Après neuf mois d'errance, une chienne a par miracle, survécu à un hiver particulièrement rude et a retrouvé sa famille !

En septembre dernier, Darwin et Cindy Cameron s'en vont en montagne pour une partie de chasse.

Ils emmènent avec eux Mo, un golden retriever âgé de 14 ans.

Mais la chienne s'égare et devient introuvable : après des heures de recherches, les maîtres rentrent dépités et décident d'habiter pendant trois mois dans un village proche afin de rechercher leur animal.

L'hiver est rude, les conditions météorologiques particulièrement difficiles : les maîtres se résignent et font le deuil de Mo.

Mais, il y a un mois, rebondissement : Cheri Glankler, une passionnée des animaux, poste sur Facebook une photo de la chienne méconnaissable car amaigrie, fatiguée avec le sens de l'ouïe en moins.

Darwin et Cindy, les maîtres, reconnaissant Mo et se manifestent et récupèrent l'animal, qui a tout fait pour se faire remarquer dans les montagnes.

Une histoire incroyable qui a fait le tour du monde et qui prouve une fois de plus l'utilité des réseaux sociaux dans ce genre de cas...

