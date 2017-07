Geneviève de Fontenay se rêve chroniqueuse chez Cyril Hanouna ... mais flingue Vincent Bolloré

Connue pour son franc parler, Geneviève de Fontenay n'a pas caché son envie de rejoindre "Touche pas à mon poste" à la rentrée, mais n'a pas non plus mâché ses mots envers Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal+.

Sur Europe 1, la célèbre dame au chapeau a fait part de son envie d'apparaître dans l'émission de Cyril Hanouna, en proposant "une chronique par semaine".

Mais au même moment, Geneviève de Fontenay n'a pas caché son mécontentement envers Vincent Bolloré qui a décidé de réclamer 13 millions d'euros d'indemnité au CSA pour avoir sanctionné TPMP en interdisant la pub sur C8 pendant 3 semaines avant les vacances d'été.

"Il devrait avoir honte de demander à être remboursé. Vu la fortune de Bolloré, c'est indécent surtout en ce moment où il y en qui gagnent pas grand-chose", a-t-elle lancé.

Et d'ajouter: "On est dans un monde où les milliardaires sont de plus en plus milliardaires et les pauvres de plus en plus pauvres".