Michel Cymes va pour la première fois être acteur dans "Meurtres à... ", un polar diffusé sur France 3

Michel Cymes, l'animateur TV préféré des Français, devient acteur pour la première fois dans un épisode des polars régionaux "Meurtres à... ", collection diffusée sur la chaîne France 3 qui étoffe son offre de fictions à partir de la rentrée.

Le présentateur du "Journal de la Santé" (France 5), chouchou des Français selon un sondage de TV Magazine, interprètera un médecin légiste dans "Meurtre à Oléron".

La "Joséphine ange gardien" de TF1, Mimie Mathy enquêtera elle dans "Meurtre à Saint Paul de Vence".

Quant à Line Renaud, retrouvée récemment dans la première saison de "10%" sur France 2 - elle jouera dans "Meurtre à Bride-les-bains", également produit par Dominique Besnehard.

Par ailleurs, Charlotte de Turkheim et Jean-Pierre Daroussin viennent de finir les tournages d'épisodes d'une autre collection, "La loi de ..." La collection "Capitaine Marleau" se poursuit également avec trois nouveaux épisodes de 90 mn, qui accueilleront les comédiens Niels Arestrup, Yolande Moreau, David Suchet et Laura Smet. Le feuilleton phare de la chaîne "Plus belle la vie", produite par Newen, continuera son parcours.

En revanche, la série culte "Un village français" achèvera sa longue existence. Le tournage de sa septième et dernière saison réalisée par Jean Philippe Amar s'achève ce mois-ci. Parmi les nouveautés , la chaîne diffusera la série thriller "La Forêt" (6 x 52 mn) de Julius Berg avec Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Frédéric Diefentahl.

"L'accident", un thriller avec Bruno Solo, en six épisodes, dévoilée au festival de La Rochelle l'an dernier, arrivera cet automne sur la chaîne. Présentée au dernier festival Série series de Fontainebleau, "Aux Animaux la Guerre" (6 x 52 mn), est une adaptation du roman de Nicolas Mathieu par Alain Tasma, avec Roschdy Zem, Olivia Bonamy et Tchéky Karyo.

La chaîne diffusera aussi une mini-série de trois épisodes de 52 mn intitulée "Les Impatientes (Prison pour femmes)" de Jean Marc Brondolo, avec Dominique Lavanant, François Morel et Noémie Lvovsky.

Un rendez-vous sera fixé tous les deux mois avec un téléfilm portant sur une thématique de société (viol, pédophilie, illétrisme), suivi d'un débat animé par Carole Gaessler.

Un nouveau feuilleton intitulé "Noces rouges", en développement, est annoncé sans plus de détails. Les fictions de la chaîne ont attiré en moyenne près de 4 millions de téléspectateurs et 15.6% de parts d'audience, de sept 2016 à juin 2017.