EXCLU AVANT-PREMIÈRE : Et si le terroriste de Nice avait programmé d'autres attentats ? Un vélo chargé dans le camion intrigue les enquêteurs - VIDÉO

Demain soir à 23h40, France 3 diffusera une enquête sur les attentats qui ont frappé la promenade des Anglais à Nice il y a un an.

L'un des attentats les plus meurtriers que la France ait connu, perpétré le jour de la fête nationale, faisant 86 morts, des centaines de blessés et de vies brisées et une ville meurtrie à jamais.

Pendant des mois, une équipe de la rédaction de France 3 Nice a enquêté sur l’attentat du 14 juillet 2016.

Dans ce documentaire, des preuves inédites, des témoignages exclusifs de proches du terroriste Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

Le programme propose "un nouvel éclairage sur un dossier qui a mobilisé des centaines de policiers de l’anti-terrorisme".

Notons que France 3 diffusera en intégralité la cérémonie en hommage aux victimes de Nice, présidée par Emmanuel Macron vendredi dès 16h15.

