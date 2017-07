"Putain il est chiant lui !" : La phrase du président de l'Assemblée nationale depuis son perchoir fait polémique - VIDÉO

Hier, le Parlement était réuni en session extraordinaire pour voter les lois d'habilitation permettant au gouvernement de réformer le Code du travail par ordonnances.

Au moment où François de Rugy donnait la parole au député communiste Jean-Paul Dufrègne, le président de l'Assemblée nationale a laissé échapper une insulte !

"Putain, il est chiant lui !" a chuchoté François de Rugy. La phrase a été captée par les caméras et micros du Palais Bourbon.

Ses paroles ont été repérées par Politis et ont créé la polémique sur les réseaux sociaux jusqu'aux bancs de l'Assemblée nationale.

Deux heures plus tard, un autre député communiste, Sébastien Jumel a fait remonter l'incident :

"Je voulais simplement faire un rappel au règlement pour dire que, quelles que soient les interventions des parlementaires, qu'ils soient dans la ligne du gouvernement ou non, le président de l'Assemblée est filmé, considérant qu'un camarade député est “chiant” lorsqu'il parle" a lancé le député à la tribune.

Avant d'ajouter : "Et donc, je n'ose penser que c'est de lui dont il s'agissait. Et donc je veux faire un rappel au règlement pour dire que, quelles que soient les opinions défendues dans cet hémicycle, nous puissions valablement les défendre dans l'intérêt des électeurs que nous représentons, des territoires dont nous sommes l'émanation et de la République dont nous sommes la représentation".

François de Rugy a tenu à réagir immédiatement à la polémique naissante. Depuis son perchoir, le président de l'Assemblée nationale s'est défendu :

"Je tiens à vous dire avec la plus grande solennité que ça ne s'adressait aucunement à un député ni de votre groupe, ni d'un autre groupe, que j'ai informé, d'ailleurs, votre président de groupe, André Chassaigne, dès que j'ai eu connaissance de ces commentaires sur Twitter, qui sont une mauvaise interprétation.

Et a ajouté : "En effet, je pensais que mon micro était coupé et je réagissais à un message que j'avais reçu par SMS. (...) Je ne me permettrais d'avoir de tels propos, ni aucun président de séance, je pense, à l'égard d'un des collègues de cette Assemblée. Je tiens à ce que les choses soient le plus clair possible".

François de Rugy a ensuite conclu : "Donc à la limite, je vous remercie de me donner l'occasion de faire cette mise au point au micro. Et j'espère du coup que les commentaires sur Twitter, journalistiques ou autres, ne manqueront pas de s'arrêter immédiatement. J'en doute quelque peu, mais ce n'est pas grave".

Difficile de savoir si le président de l'Assemblée dit vrai, mais toujours selon Politis, François de Rugy a bien jeté un coup d’œil à ses téléphones au même moment.

Regardez :