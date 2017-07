INEDIT - Regardez les premières minutes des "Secrets des Parcs de loisirs, zoo et cirque" diffusé ce soir à 20h55 sur NRJ12 - Vidéo

C'est le nouveau magazine d'information de l'été d'NRJ12. Tout l'été, Malika Menard vous propose de plonger "Dans les secrets de..." Jeudi, à 20h55, vous allez plonger dans les secrets des loisirs des Français.

« Zoo : Les animaux font recette »

Chaque année 20 millions de visiteurs se rendent dans l’un des 300 parcs zoologiques de l’hexagone. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter. C’est même devenu l’une des activités préférées des familles.

Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus au zoo d’Amnéville, l’un des 3 plus grands parcs zoologiques de France.

«Le nouveau géant des parcs d’attractions »

Le secteur des parcs et loisirs pèse aujourd’hui en France 2,2 milliards d’euros. Jusqu’à récemment seuls 3 grands parcs résonnaient dans l’imaginaire des français : DisneyLand Paris, le parc Astérix et le Futuroscope. Mais à la frontière franco-allemande un concurrent grignote peu à peu du terrain... Europa Park ! Avec ses 13 grands huit, c’est « LA « nouvelle destination des amateurs de montagnes russes !

« Cirque : le prix du rêve »

Désigné 2ème spectacle préféré des français après le cinéma, le cirque attire chaque année près de 14 millions de spectateurs. Pinder, Gruss, Zavatta, il y en aurait plus de 550 en France. Pourtant entre le refus des villes de les accueillir et la polémique sur la maltraitance des animaux, les cirques itinérants ont de plus en plus de mal à vivre de leur passion.