La chaîne MTV lance en Egypte et en Inde sa série sur l'éducation sexuelle "MTV Shuga"

La série "MTV Shuga", qui s'emploie à diffuser auprès des jeunes africains les bons comportements en matière de sexualité et la tolérance, va lancer des versions en Egypte et en Inde, a indiqué mardi la chaîne de télévision.

La version égyptienne, enregistrée en arabe mais dont le titre n'a pas encore été annoncé, sera la première adaptation de "MTV Shuga" qui ne soit pas en anglais.

Elle va se concentrer sur la contraception, le mariage des enfants et les mutilations génitales des femmes, répandues en Egypte.

La version indienne sera intitulée "MTV Nishedh" -dérivé du mot hindi pour "tabou"- et abordera des thèmes marquants localement comme le sida et l'exploitation sexuelle des enfants.

Selon MTV, ces deux nouvelles séries seront diffusées à partir de 2020.

La chaîne a également annoncé deux nouvelles saisons pour "MTV Shuga" à partir de 2018, qui seront tournées au Nigeria et qui évoqueront en particulier le planning familial.

"En allant à travers le monde avec MTV Shuga et en transportant ce format vers de nouveaux pays, nous sommes engagés à défier les idées reçues et à inciter nos téléspectateurs à parler ouvertement et honnêtement de leur santé sexuelle, tout en les sensibilisant également pour qu'ils prennent les actions nécessaires pour obtenir les services dont ils ont besoin", a commenté Georgia Arnold, vice-présidente de MTV International chargée de la responsabilité sociale.

MTV, lancée comme une chaîne musicale mais qui a depuis diversifié ses programmes vers la culture des jeunes au sens large, a créé "MTV Shuga" en 2009 pour encourager les bonnes habitudes en matière de sexualité.

Les saisons successives ont été offertes gratuitement à d'autres chaines.

Outre le Nigeria, la série a également été filmée au Kenya et en Afrique du Sud.

La première saison au Kenya a offert à Lupita Nyong'o l'un de ses premiers grands rôles.

Elle a remporté plus tard un Oscar pour "12 Years a Slave" (2013).

L'émission, qui remporte un beau succès en Afrique sub-saharienne, a reçu le soutien de multiples organisations, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, le gouvernement américain ou encore des agences des Nations unies.