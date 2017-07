L'amour est dans le pré: La soeur de Jean-Pierre qui s'est suicidé parle pour la 1ère fois de la détresse de son frère

Jean-Pierre Le Guelvout, 46 ans, candidat à l'amour est dans le pré, a décidé d'en finir avec la vie le 14 décembre 2016. À midi, il s'est rendu dans « un joli sous-bois» à Kerlego, le domaine familial. Il a saisi un fusil de chasse, il l'a retourné contre lui et s'est tiré une balle en plein coeur. Sur son bureau, il avait pris soin de laisser quelques mots en évidence : « Quand le désespoir est plus grand que l'espoir. Je n'en peux plus de souffrir. Les vaches m'ont tué. »

Cette histoire terrible est raconté dans le quotidien Le Telegramme et avec émotion sa soeur parle de ce désespoir et de ces moments terribles:

« Un mois avant de se suicider, il m'avait dit qu'il était épuisé physiquement. Deux jours avant, il était allé voir son médecin. Mon frère, il était en burn-out. Mais, avec André, ils en avaient déjà traversé tellement, des épreuves... Et puis ils n'étaient pas isolés, il y avait toujours du monde à la maison... »(...) Culturellement, dans le monde rural, toute fragilité est interdite. Mon frère, il n'a peut-être pas su dire qu'il avait besoin d'aide. (...)

La situation financière de Jean-Pierre et André était « difficile mais pas catastrophique », selon leur soeur. « L'affaire était viable, mon frère avait même un autre projet. Il voulait notamment passer sur de l'élevage de volailles bio. Il en avait parlé à sa banque, elle n'avait pas suivi... Ça a été le coup de grâce. »