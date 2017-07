Affaire Grégory - L'autopsie du juge Jean-Michel Lambert confirme le suicide : "Il ne présentait aucune trace de violence, la tête étant recouverte d'un sac en plastique"

18h22: L'autopsie du juge Jean-Michel Lambert confirme le suicide selon le Parisien. Son décès remonte à quelques heures avant la découverte du corps de l’ex-juge (au moins six heures), mardi soir, dans son appartement du Mans (Sarthe). L’autopsie confirme ainsi le témoignage de son épouse qui avait joint son mari dans la journée de mardi. Rappelons qu'il a été retrouvé mort mardi soir dans son appartement du Mans.

«Il ne présentait aucune trace de violence, la tête étant recouverte d'un sac en plastique», avait précisé mercredi le procureur de la République du Mans, Fabrice Bélargent. Surnommé «le petit juge», Jean-Michel Lambert avait 32 ans lorsque, le 16 octobre 1984, le cadavre du petit Grégory Villemin, 4 ans, avait été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne.

12h15: L'autopsie de l'ex-juge Jean-Michel Lambert est en cours

MERCREDI 12 JUILLET

20h10: Avant sa mort, l'ex-juge Jean-Michel Lambert avait terminé le manuscrit de son onzième roman, dont l'un des personnages se suicide dans des circonstances étrangement parallèles, assure mercredi le groupe de presse La Montagne/Centre France.

Dans le manuscrit de "Témoins à charge", en cours de finalisation aux éditions De Borée, propriété du groupe Centre France, le Professeur Chabert, "qui ressemble trait pour trait à l'ex-juge Lambert", se donne la mort "pour sauver son honneur" et son corps est "découvert par un confrère, la tête recouverte d'un sac plastique, une bouteille de whisky vide au pied du fauteuil", indique le groupe de presse.

Selon le parquet du Mans, le corps de Jean-Michel Lambert a été retrouvé mardi soir dans le bureau de son appartement manceau, avec un sac plastique noué sur la tête à l'aide d'un foulard. Seule divergence: contrairement à son personnage, l'ancien juge n'aurait laissé aucun écrit pour expliquer un geste de désespoir.

Me Aouatef Braber, une avocate qui connaissait le magistrat depuis son arrivée au Mans et qui l'avait rencontré la veille de sa mort, s'est dite "choquée" par son décès. "Lundi, il avait l'air un peu soucieux, mais il n'y avait rien de particulier (...) Il m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre qui sortirait en septembre (...) A aucun moment je n'ai pu voir qu'il était mal", a-t-elle confié à l'AFP.

14h41: L'autopsie du juge Jean-Michel Lambert aura lieu demain matin (source proche de l'enquête)

12h50: Le parquet indique qu'"aucun écrit expliquant son geste" n'a été retrouvé

12h48: Le parquet précise qu'"une autopsie sera nécessaire pour déterminer précisément la cause du décès"

07h34: Ce que l'on sait ce matin sur la mort du juge Lambert

Le corps de l'ex-magistrat a été retrouvé chez lui dans son bureau avec un sac plastique noué sur la tête à l'aide d'un foulard, selon une source proche du dossier. La police judiciaire d'Angers a été saisie et le parquet du Mans a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort, a indiqué une autre source.

Dans la soirée, la rue où se trouvait l'appartement du juge était barrée par la police qui en interdisait l'accès, a constaté un photographe de l'AFP. Peu avant minuit, un fourgon funéraire était visible dans la cour de la résidence de l'ancien magistrat.

Selon les premiers éléments de l'enquête, son corps a été découvert par une voisine alertée par l'épouse du magistrat qui, depuis la veille, n'avait plus de nouvelle.

D'après les premières constatations, aucune trace d'effraction ou de lutte n'a été relevée dans son appartement. "Je suis catastrophé, c'est infiniment triste", a confié l'avocat des parents de Grégory Villemin, Me Thierry Moser.

"Quelles que soient les causes de ce qui semble être un suicide, je n'ai aucune animosité envers lui. Je critique les conclusions qu'il a tirées de son instruction mais je ne critiquerai jamais l'homme", a-t-il ajouté. Me Jean-Paul Teissonnière, l'avocat de Murielle Bolle.

Mardi 11 juillet

21h47: Selon BFMTV, sa femme, "qui était sans nouvelle de lui depuis plusieurs jours", a donné l'alerte la première. Une personne proche du couple, qui possédait les clés de l'appartement, a pu y pénétrer. "Il avait un sac plastique sur la tête, une cravate nouée autour du cou, et une bouteille se trouvait à proximité de lui", a ajouté Dominique Rizet.

22h38: Le corps inerte de l'ex-magistrat a été découvert par sa voisine du dessus. Cette dernière avait été alertée par l'épouse du juge Lambert qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles depuis lundi 10 juillet. Aucune trace d'effraction ni de lutte n'a été découverte dans l'appartement.

22h25: «Je suis catastrophé, c’est infiniment triste», a confié l’avocat des époux Villemin, Me Thierry Moser, à l’AFP en réagissant à l'annonce du décès de l'ex-juge Lambert. «Je garderai de lui le souvenir d’un homme qui a été confronté à un dossier difficile, qu’il n’a pas su maîtriser et qui a été pris dans un vertige irrépressible».

«Quelles que soient les causes de ce qui semble être un suicide, je n’ai aucune animosité envers lui. Je critique les conclusions qu’il a tirées de son instruction mais je ne critiquerai jamais l’homme», a poursuivi Me Moser, qui défend depuis le décès de Grégory, le 16 octobre 1984, les intérêts des parents de l’enfant, Jean-Marie et Christine Villemin.

21h59: Ce soir, à 19h11, une voisine de l'ancien juge d'instruction a alerté la police. Les secours ont découvert son corps inanimé avec un sac en plastique sur la tête. Jean-Michel Lambert était âgé de 65 ans. (Le Parisien)

21h41: Le suicide du juge Lambert intervient ce soir alors que BFM TV a révélé aujourd'hui les carnets personnels du juge Maurice Simon qui chargeait le juge Lambert. Le magistrat avait repris de zéro l'affaire sur la mort du garçonnet en 1987, après l'éloignement du juge Lambert.

"Le poids de l’opinion est écrasant. Moi, je poursuis ma route, c’est tout", écrira-t-il le 19 avril 1988. Il ne manquera toutefois pas de s’indigner du travail de son prédécesseur, Jean-Michel Lambert, quelques mois plus tard.

"On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes (…) ou le désordre intellectuel du juge Lambert. Je suis en présence de l’erreur judiciaire dans toute son horreur", écrira-t-il même après les accusations et les pressions contre Christine Villemin.

En janvier 1990, l'instruction menée par le juge Simon va brutalement s’interrompre. Victime d'un infarctus, le juge Simon succombera quelques mois plus tard. Ses notes, qui n’ont été rajoutées au dossier qu’il y un an

21h27: En 1984, il est juge d'instruction lors de l'affaire Grégory. Il a 32 ans et est juge à Épinal. C'est son premier poste. Saisi pour enquêter sur cet homicide qui attire des dizaines de journalistes, il est soumis à une intense pression médiatique. La presse critique les errements de son instruction, après deux inculpations et incarcérations infructueuses, celle de Bernard Laroche puis celle de Christine Villemin. « Le jeune magistrat est happé par la pression médiatique. » Sa mauvaise maîtrise de la procédure provoque l'annulation de nombreuses pièces du dossier.

Sans nier cette mauvaise maîtrise, il invoque les 229 dossiers qu'il doit gérer en parallèle, seul juge de la préfecture des Vosges. Il est dessaisi au profit de Maurice Simon, président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Dijon.

Pour Régis de Castelnau, la « procédure a été proprement saccagée par un magistrat incompétent, désinvolte et finalement profondément déplaisant »3. Il prend un congé sabbatique à partir de 1987 et raconte son histoire dans son livre, Le Petit Juge aux éditions Albin Michel (puis poche), un témoignage sur son parcours au cours duquel il revient sur l'affaire Grégory. (Wikipedia)

21h27: Selon le Parisien , le juge Jean-Michel Lambert a été retrouvé ce mardi soir inanimé à son domicile près du Mans (Sarthe). Il se serait donné la mort en s'asphyxiant avec un sac plastique.

Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la PJ de Rennes, il aurait été très marqué par les révélations du carnet intime du juge Simon et remettait en cause toute l'instruction du jeune magistrat alors en poste à Epinal (Vosges) sur l'affaire du petit Gregory.