Cherbourg: Un médecin suspendu pour avoir souhaité voir appliquer la solution finale des nazis aux handicapés et aux homosexuels

Un médecin de Cherbourg a été suspendu pour six mois, dont trois mois avec sursis, par la chambre disciplinaire de l'Ordre régional des médecins, rapporte France Bleu Cotentin.

Devant une infirmière et un patient, le médecin a exposé durant de longues minutes des thèses défendant la stérilisation des personnes handicapées, mais aussi la solution finale des nazis appliquée aux handicapés et aux homosexuels.

Lors de sa convocation devant la chambre disciplinaire de l’Ordre régional des médecins, il y a un peu moins d’un mois, il n'a pas nié les faits mais les a minimisés. Il a évoqué "des paroles sorties de leur contexte et mal comprises par l'infirmière", ou encore des propos "cyniques, désabusés et philosophiques". Quant à l'allusion à l'extermination des handicapés, elle aurait été faite, selon son avocat, dans la sphère privée.

Une sanction finalement assez faible pour des propos totalement indignes, inacceptables de la part de quiconque et encore plus d'un médecin dont l'objet et d'aider et de sauver des vies.