La visite d'Etat du président américain Donald Trump au Royaume-Uni reportée en 2018 par crainte de manifestations ?

La visite d'Etat du président américain Donald Trump au Royaume-Uni aura lieu en 2018, a déclaré mardi un membre haut placé du gouvernement britannique. La Première ministre britannique Theresa May avait invité M. Trump lors de sa visite aux Etats-Unis en janvier, quelques jours seulement après la prise de fonction du président américain, mais la date n'en avait pas été officiellement fixée depuis.

Selon le membre du gouvernement britannique, Mme May et M. Trump n'ont pas réussi à s'accorder sur une date pour 2017 et seraient en train d'en chercher une pour 2018.

Des rumeurs étaient apparues selon lesquelles M. Trump voulait annuler sa venue de crainte d'être confronté à des manifestations alors que nombre de Britanniques ont exprimé leur opposition à lui dérouler le tapis rouge.