OFFICIEL : Paris et Los Angeles assurées d'organiser les Jeux Olympiques en 2024 et 2028

Paris et Los Angeles sont assurées d'organiser les jeux Olympiques en 2024 ou en 2028 à l'issue d'un vote mardi à Lausanne du Comité international olympique en faveur de l'attribution simultanée des deux éditions le 13 septembre à Lima.

A l'issue de ce vote, Anne Hidalgo, maire de Paris, et son homologue de Los Angeles, Eric Garcetti, sont montés à la tribune pour dire "merci" de concert. Il reste désormais au CIO et aux deux villes à trouver un accord "tripartite" pour décider de l'ordre d'attribution des Jeux- 2024 et 2028.