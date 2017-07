Le gros coup de gueule de Marine le Pen contre l'AFP: "Cette agence est devenue une usine à ragots!"

C'est un gros coup de gueule que pousse Marine le Pen sur Twitter ce matin contre l'AFP.

La présidente du Front National lâche notamment: "Cette agence est devenue une usine à ragots diffamatoires"

Dans son message, elle indique également qu'elle poursuit l'AFP et le journaliste politique Guillaume Daudin, en charge du suivi du FN, en justice.

La colère de Marine le Pen a été déclenchée après la publication d'une enquête consacrée à la refondation du FN.

Dans cette dépêche est notamment évoquée l’enquête sur les assistants parlementaires FN au Parlement européen, pour laquelle, rappelons-le, Marine Le Pen est mise en examen.

Le site de LCI rapporte que dans son enquête, l'AFP "évoque prudemment un possible enrichissement personnel de la part de la présidente du FN", peut-on lire.

"Sous couvert d’anonymat et sans avancer de preuves, plusieurs ex-collaborateurs FN interrogés par l’AFP pensent en effet que Marine Me Pen a pu "profiter" de ce système mis en cause par les juges", indique la dépêche.

C'est ce passage qui a déclenché la colère de Marine le Pen, qui a donc décidé de porter plainte pour diffamation.

Le conseiller régional FN d’Ile-de-France et avocat de profession, Wallerand de Saint-Just, ne cache pas sa colère sur le site de LCI, et déplore que "l’AFP rapporte désormais des ragots et des rumeurs".

Et d'ajouter que "publier des accusations anonymes sans apporter la moindre preuve est une violation des règles déontologiques journalistiques".

Wallerand de Saint-Just estime également que "le journaliste pourrait bien avoir inventé ses sources".