Pourquoi Sheila publie-t-elle un nouveau communiqué sur la mort de son fils alors qu'elle avait promis de garder le silence?

Ludovic Chancel, le fils de la chanteuse Sheila et de Ringo, est mort la semaine dernière. Il aurait mis fin à ses jours.

La chanteuse Sheila a passé des années en conflit public avec son fils, avec des affaires qui se sont même réglées devant les tribunaux...

Il y a quelques jours, c'est donc dans les larmes que l'histoire s'est terminée.

Sur son compte Facebook ce matin, Sheila a une nouvelle fois pris la parole, alors qu'elle avait promis de garder le silence.

Elle a en fait tenu à prendre la parole notamment pour répondre aux attaques dont elle est la cible sur le Net.

Voici le message posté par la chanteuse:

" Pourquoi ?

L'amour de ma vie, mon fils Ludovic, est parti rejoindre ses grands-parents.

Aucun mot n'est à la hauteur de la douleur et de la solitude qui envahit le cœur d'une maman séparée de ce qu'elle a de plus cher au monde.

Ce qui se dit sur la toile ou ailleurs me blesse profondément.

Pourquoi juger ?

Ludo a droit au silence, au respect et à la dignité.

Lui et moi savons.

Dans ce moment de vie, je dois avoir la force d'être droite pour lui.

Vos pensées et vos prières m'aident à traverser cette épreuve.

Je vous en suis reconnaissante.

Sheila"