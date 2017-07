EXCLU - Après 7 saisons, Cauet va être remplacé au 20h/23h de la radio NRJ par Guillaume Pley à partir du mois de septembre

Selon nos informations exclusives Cauet va être remplacé au 20h/23h de la radio NRJ par Guillaume Pley à partir du mois de septembre. C'est un coup de théâtre dans le petit monde de la radio, alors que jusque là tout laissait penser que l'animateur allait signer pour une nouvelle saison, mais visiblement les négociations ont échoué.

La nouvelle devrait être officialisée dans quelques heures selon nos infos.

Mauvaise passe pour l'animateur Cauet qui a également été écarté de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna en cette fin de saison. Cauet va donc se retrouver sans radio mais également sans télé à la rentrée prochaine si il ne trouve pas rapidement une façon de rebondir.

Cauet était arrivé il y a 7 ans sur NRJ où il animait la tranche du soir.

Mise à jour: NRJ vient de confirmer notre information et "remercie Sébastien Cauet" et précise que Guillaume Pley a fait de NRJ la première radio de France sur les moins de 35 ans pendant la diffusion de son émission "Guillaume Radio 2.0" avec plus de 260.000 auditeurs.