Silencieuse depuis l'accident de voiture dramatique, Jenifer sort de son silence pour la première fois : "Ces derniers mois ont été difficiles..."

Le 26 avril dernier, Jenifer donnait de ses nouvelles aux fans inquiets depuis l'accident sur l'autoroute A1 qui avait fait un mort et des blessés graves.

Sur Facebook, elle affirmait ne pas vouloir "précipiter son retour sur scène" et remerciait toute son équipe pour leur compréhension.

Hier, c'est également sur Facebook que la chanteuse a tenu à rassurer ses fans :

"Vous me manquiez tellement… Si ces derniers mois ont été difficiles pour les raisons que vous connaissez, le temps est maintenant venu, après ce long moment de réflexion, voir de repli, de faire ici un point avec vous, tant ce que je lis ces dernières semaines dans une "certaine presse", tient d'avantage de l’élucubration que de l’information autour de ma petitesse"…

La chanteuse de 34 ans, qui remercie ses fans et sa famille, ajoute : "Les projets sont là et j’y travaille déjà car l’envie et la passion restent intactes, je voulais ici vous en assurer. Aujourd'hui, c'est aussi pour moi l’occasion de prendre de nouveaux chemins artistiques et initier de nouvelles collaborations".

L'ancienne membre du jury de "The Voice" annonce également qu'elle cesse sa collaboration avec Franck Veron, son "grand frère" et manager :

"Nos routes se décroisent par l’envie commune d’en explorer de nouvelles. Nos liens resteront indéfectibles et j’ai l’assurance que la bienveillance de son regard me portera encore longtemps".

